أفضل مراكز التوحد في الرياض

يصيب مرض التوحد الكثير من الأطفال، وهو اضطراب في السلوك أو التفكير أو التفاعل مع الآخرين، وقد تختلف أعراض التوحد من طفل إلى آخر بحسب الدرجة التي وصل إليها الطفل المصاب، وقد انتشر هذا المرض في الآونة الأخيرة بكثرة، ولكن بالمقابل أصبح هناك الكثير من المراكز والمعاهد الخاصة لرعاية أطفال التوحد ومساعدتهم في التأقلم مع المجتمع المحيط بهم، والتي نقدم معلومات عنها اليوم وهي:

مركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد: يقع في الرياض، أنشئ المركز في عام 1999، يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالعناية بأطفال التوحد على أيدي متخصصين ذو خبرة عالية في هذا المجال، بهدف تأمين بيئة مناسبة للأطفال وعائلاتهم، ويعمل المركز على تدريب الأطفال وتأهيلهم للتكيف مع المجتمع والتأقلم به.

هاتف المركز: 0112102979

أكاديمية التربية الخاصة للتوحد: أنشئت في عام 1418 هـ تحت رعاية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، وتقدم الأكاديمية الرعاية اللازمة لمرضى التوحد وتستقبل 70 حالةً في اليوم من الأطفال، وتقدم برامج تربوية وتأهيلية من قبل متخصصين في هذا المجال ليصبح الطفل متكيفًا مع البيئة المحيطة به.

هاتف الأكاديمية: 0114413044

مركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للتوحد: يقدم خدماته للبنين والبنات في قسم وحدة التعليم من سن 7 سنوات إلى 17 سنةً، ووحدة التدخل المبكر من سنتين إلى 6 سنوات، ويستقبل في قسم التأهيل المهني من سن 17 إلى 25 سنةً، ويقدم جميع الخدمات التعليمية والتربوية والإرشادية والتأهيلية والعلاجية لمرضى التوحد. ويعتبر المركز من أكبر مراكز التوحد في السعودية والعالم العربي.

هاتف المركز: 0112120050

مركز عزام للتوحد: أنشأ هذا المركز والدة الطفل عزام بناءً على تجربتها الناجحة معه في تأهيله وتعليمه وبذلك أرادت أن تكون أمًّا لأطفال التوحد تحتويهم تحت سقف واحد.

هاتف المركز: 0112037445

مركز الأوائل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة‎: يقدم المركز برامج التأهيل التخاطبي، برامج التأهيل الحركي، برامج مهارات الحياة اليومية، اضطرابات طيف التوحد، متلازمات الإعاقة العقلية، الإعاقات الذهنية، الإعاقة المزدوجة والإعاقات المتعددة، والكثير من الخدمات.

هاتف المركز: 2292209 011