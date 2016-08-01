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إحالة سائق أتوبيس الغردقة للمحاكمة بتهمة القتل

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جانب من الحادث

جانب من الحادث

​​ قرر المستشار مصطفي الشافعي مدير نيابة الغردقة احالة سائق اتوبيس الغردقه التابع لاحدي شركات النقل والسياحة بالغردقة جو باص للمحاكمة الجنائية بجلسه بعد غدا الاربعاء وذلك بتهمتي القتل والاصابة الخطا الذي تسبب فيها حادث انقلاب الاتوبيس وادي لمصرع 3 ركاب واصابة 35اخرين وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية من المرور لبيان سبب الحادث وفحص الحالة الفنية للاتوبيس وطلب تحريات المباحث.

كان طريق راس غارب الغردقة قد شهد انقلاب اتوبيس قادم من القاهرة للغردقة واسفر عن مصرع 3 واصابة 35 اخرين واكدت التحريات ان سبب الحادث نوم السائق واصدامه بسيارة تريلا من الخلف ، كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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