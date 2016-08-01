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الرئيس الشيشانى: إذا أراد أحد التقدم نحو روسيا فسنقطع طريقه

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الرئيس الشيشانى: إذا أراد أحد التقدم نحو روسيا فسنقطع طريقه الرئيس الشيشانى: إذا أراد أحد التقدم نحو روسيا فسنقطع طريقه

الرئيس الشيشانى والروسى

أعلن الرئيس الشيشانى، رمضان قاديروف، اليوم الأثنين، أن المقطع الذى بثه تنظيم “داعش”، والذى يهدد فيه بنقل العمليات الإرهابية داخل الأراضى الروسية، بأنه “فارغ، وليست وراءه أية قوة حقيقية”.

وكتب قاديروف، على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” : ” أعلن بكامل المسؤولية أن إعلان «داعش» فارغ وليست وراءه أي قوة وإمكانيات حقيقية، نحن قضينا في الشيشان على مسلحين مدربين ومدججين بالسلاح من 51 بلدا، وقتل هنا موظفو أقوى الأجهزة الخاصة في العالم. الباقون فروا”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأكمل قاديروف، “إذا أراد أحد التقدم نحو روسيا، فسنقطع طريقه بعيدا عن بلادنا! أقول مرة أخرى إننا سنصل ونقضى على من حلم بتهديد قيادة روسيا وشعبها”.

وأضاف الرئيس الشيشانى : ” لن يقدم إلى روسيا أحد التهديدات بصرف النظر عمن كان يقف وراءها، ليست إلا كلامًا فارغًا، نحن قادرون على القضاء التام على الدولة الإبليسية في مآواها”.

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