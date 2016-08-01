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ضبط رئيس مكتب تموين استولى على أموال الدعم بالقاهرة

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ضبط رئيس مكتب تموين استولى على أموال الدعم بالقاهرة ضبط رئيس مكتب تموين استولى على أموال الدعم بالقاهرة
ألقت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على رئيس مكتب تموين بالقاهرة استولى على 1320 جنيهًا خلال عامين وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام رئيس مكتب تموين بعدم تسليم البطاقات التموينية المستخرجة منذ 2013 الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه قانونى بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وتبين استيلاؤه على 1320 جنيهًا خلال الفترة 24 أكتوبر 2013 حتى 1 ديسمبر 2015، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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