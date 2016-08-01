تأجيل قضية "أنصار الشريعة" لـ8 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 8 أغسطس، وذلك لاستكمال فض الأحراز.

وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة، وقررت انتقال موثق عقارى لتحرير توكيل قضائى للمتهم ياسر محمد لمحاميه، كما قررت المحكمة توقيع الكشف الطبى على المتهم محمد السيد واتخاذ اللازم .

وأثناء تلاوة القرار استدعت المحكمة أحد المتهمين ويدعى عمار الشحات، وسألته عن سبب إحداثه لصوت عال، ليجيب بأن يشكو للمحكمة أن أهاليهم يحضروا لقاعة المحكمة دون أن يتمكنوا من الدخول لقاعة المحكمة .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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