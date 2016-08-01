أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: سنحسم عودة الطيران لمصر في سبتمبر المقبل

Google+ Print
روسيا: سنحسم عودة الطيران لمصر في سبتمبر المقبل روسيا: سنحسم عودة الطيران لمصر في سبتمبر المقبل

وزير النقل الروسي

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الاثنين، أن وعدت بإبلاغ روسيا في شهر سبتمبر المقبل بنتائج أعمال تنفيذ خطة تدابير توفير أمن الرحلات الجوية، مؤكدًا أن الجانب الروسي مستعد للتوجه إلى مصر فورًا للقيام بالتفتيشات اللازمة.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد أضاف سوكولوف”مستعدون للتوجه إليهم في أسرع وقت، عندما يخبروننا بأنهم نفذوا كافة المطالب”.

كما أعلن وزير النقل الروسي، أن بلاده تنتظر من مصر تطبيق كافة التزاماتها، بتوفير أمن الطيران حتى نهاية أكتوبر المقبل، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال سوكولوف ردًا على سؤال بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر “هذا يعتمد عليهم، من الصعب تقديم أي وعود أو توقعات نيابة عنهم، نحن نقيّم ونرى أن هذه الشروط المعقدة، يمكن أن تطبق في وقت أقرب من نهاية أكتوبر المقبل”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر