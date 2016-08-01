روسيا: سنحسم عودة الطيران لمصر في سبتمبر المقبل

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اليوم الاثنين، أن مصر وعدت بإبلاغ روسيا في شهر سبتمبر المقبل بنتائج أعمال تنفيذ خطة تدابير توفير أمن الرحلات الجوية، مؤكدًا أن الجانب الروسي مستعد للتوجه إلى مصر فورًا للقيام بالتفتيشات اللازمة.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد أضاف سوكولوف”مستعدون للتوجه إليهم في أسرع وقت، عندما يخبروننا بأنهم نفذوا كافة المطالب”.

كما أعلن وزير النقل الروسي، أن بلاده تنتظر من مصر تطبيق كافة التزاماتها، بتوفير أمن الطيران حتى نهاية أكتوبر المقبل، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال سوكولوف ردًا على سؤال بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر “هذا يعتمد عليهم، من الصعب تقديم أي وعود أو توقعات نيابة عنهم، نحن نقيّم ونرى أن هذه الشروط المعقدة، يمكن أن تطبق في وقت أقرب من نهاية أكتوبر المقبل”.