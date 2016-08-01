الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من التقزم والأنيميا ونقص فيتامين "د"

أكدت الدكتورة أميرة إدريس أستاذ الأطفال بطب قصر العينى خلال احتفالية نظمتها أحد المستشفيات بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، اليوم الاثنين، للتوعية بأهمية الرضاعة، لاحتواء لبن الأم على مكونات تعتبر من أقوى المكونات الغذائية المفيدة للطفل من اللحظة الأولى للولادة.

وقالت الدكتورة أميرة إدريس أن الله سبحانه وتعالى كانت قدرته فى تخصيص هذا المكون الطبيعى حسب احتياج الطفل كل على حده، وعلى ذلك نلاحظ زيادة عدد السعرات الحرارية فى لبن الأم التى تضع طفل ناقص النمو أو "مبتسر" عن الأم التى تضع طفلا كامل النمو، موضحة أن اللبن يكون محملا بجميع الأجسام المضادة التى تقى الطفل من الأمراض، واكتساب المناعة ضد أى مرض أو عدوى فى الفترات الأولى من العمر.

وأشارت إلى أن لبن الأم معقم ،وخالى من البكتيريا ودافئ وسهل الهضم يناسب إمكانيات الطفل الرضيع موضحة أن الرضاعة الطبيعية تمنع الحمل لمدة عامين كاملين، وهى فترة رضاعة الأم لطفلها، مؤكدة أن لبن الأم يكون خفيف جدا بعد الولادة، ويعتبر معجزة فعلا، وبعد ذلك يتم نزول المواد الدهنية بما يتناسب مع سن الطفل ونموه.

وأكدت أن الدراسات أثبتت قدرة الرضاعة الطبيعية على تقليل جميع الأمراض المعدية والحساسية ،وأثبتت قدرة الرضاعة الطبيعية على الإقلال من الأمراض السرطانية، إذ تقلل من الأمراض السرطانية من حيث تناسق المكونات فى لبن الأم مع الأجسام المضادة الجينية التى تمنع الأمراض السرطانية للأم.

وأشارت إلى أنه من هنا كان الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، والهدف هو رفع الوعى للأمهات للرجوع والتمسك بالرضاعة الطبيعية، والابتعاد عن استخدام العناصر غير المغذية للأطفال فى الفترة الأولى من العمر، موضحة أنه من الناحية الاقتصادية فإن لبن الأم هو المغذى رقم واحد والأرخص على الإطلاق، و يحتوى على نسب معتدلة من البروتينات، والدهون ،والمضادات، والكالسيوم، والحديد وفيتامين" د "، مؤكدة أن الأطفال الذين لم يرضعوا يتعرضون لنقص الحديد ويصبحون أقل فى درجة التعليم والذكاء .

وأوضحت أن 60 % من السيدات يقمن ببيع ملابسهن من أجل توفير علب الألبان الصناعية لأطفالهن، لأنهن يقمن بإرضاع الأطفال ألبانا صناعية، كما يتعرض الأطفال للتقزم ونقص فيتامين" د "، وحدوث مشاكل بالغدة الدرقية نتيجة عدم الرضاعة الطبيعية، لاحتواء لبن الأم على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لنمو الطفل لا غنى عنها وغير موجودة بأى لبن صناعى.

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