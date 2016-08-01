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عضو المجلس القومى للمرأة: الرضاعة الصناعية تسبب سرطان الدم للأطفال

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عضو المجلس القومى للمرأة: الرضاعة الصناعية تسبب سرطان الدم للأطفال عضو المجلس القومى للمرأة: الرضاعة الصناعية تسبب سرطان الدم للأطفال
قالت الدكتورة رانيا حسن عضو لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، إن بعض الأطباء يرتكبون أخطاءً مع المولود فور ولادته مثل إعطائه أدوية أو جلوكوز، وتابعت: ويجب دائما أن نشجع الأم على الرضاعة الطبيعية، ورضاعة الطفل فور ولادته مباشرة من ثدى الأم مهم جدا، إلا فى الحالات التى تمنع الرضاعة".

وأضافت حسن خلال مداخلة هاتفية للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج ست الحسن، المذاع على فضائية أون تى فى، أن الرضاعة الصناعية خطيرة للغاية، وتهاجم جينات الطفل، لافته إلى أن الطفل الذى يرضع صناعيا، كثيرا ما يصاب بسرطان الدم، وهو ما جاء عبر دراسات كثيرة أن نسبة إصابة الأطفال الذين رضعوا لبنا صناعيا أعلى من الذين رضعوا لبن الأم.

وأشارت حسن إلى أن الدولة تنفق كثيرا على الألبان الصناعية لتوفيرها للمواطنين، وهو ما يكلف الدولة أموالا باهظة، ولذلك ننصح بضرورة توعية المرأة فى تحسين الرضاعة الطبيعية، وتعليم المرأة كيفية الرضاعة الطبيعية وأهميتها.


>إيناس عز الدين فى ضيافة شريهان أبو الحسن فى "ست الحسن" اليوم

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