موسكو: أمريكا تغطى”دسائسها” الانتخابية بشيطنة روسيا و نعتبر هذا خطأ

اعتبرت الرئاسة الروسية، الإثنين، اتهام حزب الديمقراطي الأمريكي لموسكو باختراق بريده الإلكتروني، جزءًا من حملة تهدف لإخفاء التلاعب في الحملة الانتخابية الأمريكية من جانب قوى محلية.

واتهمت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، الأحد، أجهزة مخابرات روسية باختراق البريد الالكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية، مستنكرة تقارب المرشح الجمهوري دونالد ترامب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “الاتهامات التي وجهتها السيدة كلينتون من قبيل الخطاب الانتخابي ولا تتضمن أي شيء ملموس.

وأشار إلى أن “الأميركيين يحاولون التغطية على بعض عمليات الخداع التي يمارسونها عن طريق شيطنة روسيا. ونحن نعتبرذلك خطأ.