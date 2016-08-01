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بالصور | «محافظ قنا» يُطلق شارة البدء لمنتدى «شباب مصر» 2016

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بالصور | «محافظ قنا» يُطلق شارة البدء لمنتدى «شباب مصر» 2016 بالصور | «محافظ قنا» يُطلق شارة البدء لمنتدى «شباب مصر» 2016

اللواء عبد الحميد الهجان – محافظ قنا

مراسل «ONA»

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بدء فعاليات منتدى العاصمة الخاص بالمحافظة، اليوم الاثنين، تحت شعار «بقوة شبابها تحيا »، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فى إطار فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب الذي تم الإعلان عنه ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح .

وأضاف الهجان في بيانٍ له، الاثنين، أنَّ 2016 هو عام الشباب المصري، والذى يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعي.

وتابع:” عدد المشاركين بالمنتدى منذ تدشينه في مارس الماضي بلغ 1780 شابًا وفتاة موزعين علي كافة قري ومراكز المحافظة تم اختيار 300 شاب متميز لحضور منتدي العاصمة تمهيدًا للمؤتمر القومي الذي سيعقد في سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ يمثلون شباب الأحزاب والجامعات والمعاهد وشباب الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب وشباب النقابات وأندية المرأة وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أكَّد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي علي رؤية برنامج المنتدي التي تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكلٍ حقيقى وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى الشباب بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم فى صنع القرار .

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