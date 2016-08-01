غموض حول حفل عمرو دياب في "جامعة القاهرة" و"سيدتي نت" تكشف الحقيقة

نفت هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب، كل ما تردد عن عزم الهضبة تنظيم حفل فني كبير داخل حرم جامعة القاهرة على غرار الحفل الشهير للكينج محمد منير، مؤكدة أن جدول أعمال دياب لا يتضمن حالياً الا الحفل المنتظر يوم 12 أغسطس الجاري في شاطىء مارينا بالساحل الشمالي.

هدى أكدت باتصال خاص مع "سيدتي نت" أن الحملة الدعائية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرها صفحات غير رسمية لدياب، وأن الحساب الموثق للهضبة لا يعلن الا عن حفله المنتظر يوم 12 أغسطس الجاري في مارينا، ولا وجود لأي حفل آخر يوم 31 أغسطس في جامعة القاهرة كما يدعي البعض.

يذكر أن الحساب الوهمي المؤسس لمناسبة عقد حفل للهضبة بجامعة القاهرة، لا زال يواصل الدعاية ويؤكد أن الهضبة لم يعلن رسمياً عن الحفل المنتظر لوجود خلافات مع إدارة الجامعة حول موعد بدء أولى فقرات الحفل، حيث يطالب الهضبة بأن يكون بعد العاشرة مساء، بينما تصر الجامعة على أن يبدأ الحفل مبكرا، وهو ما نفته مديرة أعمال الهضبة جملة وتفصيلاً.