أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

غموض حول حفل عمرو دياب في "جامعة القاهرة" و"سيدتي نت" تكشف الحقيقة

Google+ Print
غموض حول حفل عمرو دياب في "جامعة القاهرة" و"سيدتي نت" تكشف الحقيقة غموض حول حفل عمرو دياب في "جامعة القاهرة" و"سيدتي نت" تكشف الحقيقة

الإثنين 01-08-2016 15:02

نفت هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان ، كل ما تردد عن عزم الهضبة تنظيم حفل فني كبير داخل حرم جامعة القاهرة على غرار الحفل الشهير للكينج محمد منير، مؤكدة أن جدول أعمال دياب لا يتضمن حالياً الا الحفل المنتظر يوم 12 أغسطس الجاري في شاطىء مارينا بالساحل الشمالي.
هدى أكدت باتصال خاص مع "سيدتي نت" أن الحملة الدعائية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرها صفحات غير رسمية لدياب، وأن الحساب الموثق للهضبة لا يعلن الا عن حفله المنتظر يوم 12 أغسطس الجاري في مارينا، ولا وجود لأي حفل آخر يوم 31 أغسطس في جامعة القاهرة كما يدعي البعض.
يذكر أن الحساب الوهمي المؤسس لمناسبة عقد حفل للهضبة بجامعة القاهرة، لا زال يواصل الدعاية ويؤكد أن الهضبة لم يعلن رسمياً عن الحفل المنتظر لوجود خلافات مع إدارة الجامعة حول موعد بدء أولى فقرات الحفل، حيث يطالب الهضبة بأن يكون بعد العاشرة مساء، بينما تصر الجامعة على أن يبدأ الحفل مبكرا، وهو ما نفته مديرة أعمال الهضبة جملة وتفصيلاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى