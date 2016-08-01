جيجي حديد تنتقل للعيش مع زين مالك

أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد Gigi Hadid أنها انتقلت للعيش مع حبيبها المغني زين مالك Zayn Malik في شقته في لوس أنجلوس.

وقد سمح النجم البالغ من العمر 23 عاماً لحبيبته جيجي البالغة من العمر 21 عاماً بإعادة تزيين الشقة وتغيير ما لا يُعجبها فيها.

ومن المفترض أيضاً أن يتشارك الثنائي أيضاً الشقة في نيويورك، حين يكونان في الساحل الشرقي.

ويبدو أنّ الثنائي أقدما على هذه الخطوة لتمتين علاقتهما بعدما تصالحهما إثر انفصال قصير الأمد في وقت مبكر من هذه السنة.

وقد أكّد مصدر مقرّب من النجم أنه منهمك بشراء اللوحات وبتأثيث الشقة في لوس أنجلوس بعد انتقال جيجي إليها، إذ إنهما لا يستطيعان الابتعاد عن بعضهما أكثر من 10 أيام، لأنهما مغرمان ببعضهما بشغف.

يُذكر أنّ علاقة جيجي وزين بدأت منذ حوالى 8 أشهر، وقد اتّسمت بالرومنسية والتفاهم.

ما هي الكلمة العربية التي طبعتها جيجي حديد على ظهرها؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"