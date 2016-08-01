حمل مي كساب وحورية فرغلي يضع صناع فيلم "طلق صناعي" في ورطة

القاهرة_عمرو رضا

تسبّب إعلان خبر حمل النجمة الشابة مي كساب لأزمة كبيرة لصناع فيلم "طلق صناعي" من بطولة النجمة حورية فرغلي، بعدما تم منح الجميع "شهر إجازة" لحين تصنيع "بطن صناعية لحورية فرغلي" التي تقدم شخصية سيدة حامل، ولكن المفاجأة أن الحامل الحقيقية "مي كساب" تظهر بكل مشاهد الفيلم بكامل رشاقتها، وبعد ظهورها اللافت ببطنها المنتفخ بعقد قران هبة مجدي، لم يعرف كيف ستقوم بتصوير بقية مشاهدها!!

الفيلم المنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويمثل عودة قوية لساحرة الجنوب حورية فرغلي للشاشة الكبيرة، بات مصيره في مهب الريح، فقد تأجل تصويره فجأة بعدما تسببت البطن الصناعية الثقيلة بأزمات صحية لحورية، وطلبت تأجيل التصوير لحين تصميم بطن صناعية من مواد أقل كثافة، واستغل نجم الفيلم ماجد الكدواني الفرصة، وحصل على تصريح لتصوير فيلمه الجديد "الأصليين" مع النجم خالد الصاوي، ولن يعود قبل شهر.

التطورات المتلاحقة تفرض عودة مي كساب للتصوير وهي في شهر الحمل السادس، ومع زيادة وزنها الظاهرة خاصة بمنطقة البطن والوجه، وصعوبة إخفاء ملامح الحمل بملابس ضاغطة حرصا على حياة الجنين لن يكون أمام الشركة المنتجة الا إلغاء بقية مشاهد مي للحاق بموسم العيد، أو تأجيل تصوير الفيلم بالكامل لأجل غير مسمى، بينما طلبت مي الإسراع بتصوير مشاهدها المتبقية منفردة حتى لا يؤجل موعد عرض الفيلم.

فيلم "طلق صناعي" بطولة ماجد الكدواني، حورية فرغلي، مصطفى خاطر، إيمان الزيدي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، مي كساب، تأليف محمد خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور الأحداث حول زوجين يذهبان للسفارة الأمريكية بفي القاهرة للحصول على تأشيرة السفر ولكن يتم رفضها وتحدث العديد من المفاجآت بعد ذلك.