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السلطات التركية تعتقل سوري يهرب مقاتلين أجانب إلى «داعش»

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السلطات التركية تعتقل سوري يهرب مقاتلين أجانب إلى «داعش» السلطات التركية تعتقل سوري يهرب مقاتلين أجانب إلى «داعش»

قوات الأمن التركية

اعتقلت السلطات التركية اليوم الاثنين مواطنًا سوريًا بتهمة تهريب مقاتلين أجانب إلى سوريا للانضمام الى تنظيم “داعش”.

وبحسب روسيا اليوم فقد أفادت وسائل إعلام تركية نقلًا عن مصادر أمنية تركية قولها إن الشرطة أوقفت سيارة تحمل لوحات أرقام من مدينة “مرسين” جنوب تركيا، عند دخولها مدينة أضنة وفيها 10 أشخاص بمن فيهم السائق واعتقلتهم جميعا للاشتباه بهم.

وأضافت المصادر أنه بعد التحقيق الأولى اعترف المواطن السوري بمحاولته تهريب الأجانب للإنضمام إلى “داعش”، مشيرة إلى انه تم اعتقال السوري فيما نقل الأجانب التسعة إلى إدارة الهجرة في أضنة تمهيدا لترحيلهم.

 

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