السفارة المصرية بـ «رواندا» تقيم حفل لبعثة منتخب الناشئين المصري لكرة السلة

أقامت السفارة المصرية في «رواندا»، تحت إشراف السفيرة نميرة نجم، حفل عشاء بمقر السفارة لبعثة المنتخب المصري لكرة السلة ناشئين، الحاصل علي المركز الثاني في البطولة الأفريقية لكرة السلة بعد مبارة قوية مع نظيره الأنجولي، وألقت السفيرة كلمة هنأت فيها الجهاز الإداري والفني واللاعبين على أدائهم المشرف والروح الحماسية، التي لعب بها الفريق المباريات وحصوله علي المركز الثاني، وأنه كان أقرب للفوز بالبطولة.

وقالت نجم، لأعضاء المنتخب، أن الرياضة دائمًا مكسب وخسارة وعليهم أن يتعلموا من أخطاءهم والنظر للمستقبل، وأن البطولة الأفريقية كانت بمثابة إعداد جيد لهم. وطلبت من الفريق التركيز في بطولة كأس العالم للشباب القادمة المقامة في القاهرة وتمنت لهم التوفيق.

من جانبه، وجه الدكتور أسامة جاد الله رئيس البعثة وعضو اتحاد كرة السلة المصري، الشكر للسفيرة وأهداها درع الاتحاد المصري لكرة السلة، وحرص الجميع علي التقاط صورة تذكارية للبعثة مع السفيرة.

وحضر الحفل، السكرتير مازن جابر، والدكتور كريم سرور لاعب سبورتنج السابق، وعضو مجلس إدارة نادي سبورتنج، وعدد من أعضاء الجالية المصرية.