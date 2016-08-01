فى "أنصار الشريعة".. الأحراز تضم دورات فى استخدام الأسلحة وحرب العصابات

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عرض الأحراز فى محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وجاء من بين المعروض بجلسة اليوم الاثنين، ملف بعنوان "معسكر البتار، دورة التنفيذ وحرب العصابات".

وأثبتت المحكمة بأن الملف مُكون من 78 صحيفة، ويشار إلى أن هذه الدراسة أعدت لتكون فى متناول عشاق الشهادة وخطاب الحور، وفق تعبير مٌحرر الملف، وتتناول هذه الدراسة تعريف الحرب وأهدافها وأسبابها، ثم يتحدث عن الحرب غير النظامية "حرب العصابات" وأهدافها وغاياتها ومراحلها .

كما ضمت ملفات الأحراز أيضا الشروط الواجب توافرها فى طاقم الاغتيالات ومراحل العملية ووقت التنفيذ وتأمين العملية وضرب أمثلة على ذلك، باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وفرج فودة والحاخام الإسرائيلى مائير كاهانا وغيرهم .

وشمل الملف، موضوعا عن الهجوم على الشخصيات واعتراضها، وانتقل إلى الخطف محدداً الشروط الواجب توافرها فى مجموعة الخطف مفرقاً بين الخطف السرى والعلنى، وكذلك تحديد مراحل التخطيط للعمليات وإجمالى الوقت اللازم لتنفيذ العملية وتحدث عن مهارات التحرك داخل المدن وكيفية التحرك داخل المدن المبنية وكيفية تطهير المبانى والغرف واستخدام القنابل اليدوية وكيفية اختيار مواقع الرماية لأى سلاح يتم استخدامه، وكيفية التحرك والتمويه والإخفاء واتخاذ السواتر.

كما ضمت دورة المسدسات، والتى يتحدث فيها عن مزايا المسدس وأجزائه وأنواع المسدسات ومميزات كل منها وعيوبها، ومضادات الدروع، وهو يتحدث عن القاذف الصاروخى عيار 40 ملى – 7 آر بى جى، وقد عرفه بأنه قاذف صاروخى يٌرمى من على الكتف الأيمن ويستعمل ضد الآليات والمدرعات، ويمكن استخدامه ضد تحصينات العدو ومنشآته، وتحدث عن المزايا التكتيكة لذلك السلاح وتحديد أوضاع الرماية وتنظيف السلاح وتحديد بعض الأعطال التى تواجهه، كما تحدث عن أنواع أخرى لذات السلاح ومواصفات كل منها وتحديد الأجزاء وكيفية استخدام السلام وتأمينه، وسرعة المقذوف فى كل منها.

أحراز "كتائب أنصار الشريعة" تضم كتبا عن أساليب خداع المحققين

>