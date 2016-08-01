أبحاث طبية: الأطعمة المقلية تفقد المخ قدرة السيطرة على النظام الغذائي

كشفت أحدث الأبحاث الطبية عن ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الموجودة فى الزبدة، الجبن، فضلا عن الأطعمة المقلية، حيث أنها تفقد المخ القدرة على السيطرة على ما تأكله .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأظهرت نتائج الدراسة، أن استهلاك الأغذية الدهنية يؤثر على منطقة ما تحت المهاد – جزء من المخ يساعد فى تنظيم الطعام – حيث تسبب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالتهابات فى المخ ، فضلا عن تقليلها من الوظائف المعرفية للفرد وتجعله غير قادر على السيطرة على عادات الأكل .
وتوصلت الدراسة إلى أن نوعية الطعام الذي نتناوله تحدد قدرتنا على السيطرة على الإفراط في تناول الطعام والدهون المشبعة وقدرتنا على التوقف عن الطعام في الوقت المناسب تجنبا للبدانة.