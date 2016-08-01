تقرير في الجول – السلاح الأقوى لمورينيو

لا تستغرب تصريح جوزيه مورينيو بأنه يهدف إلى التتويج بالدوري مع مانشستر يونايتد بهذه القائمة، فالبرتغالي يمتلك سلاحا قويا يمكنه من الوصول إلى مبتغاه.

إنه الثقة.

حتى في أسوأ الأوقات والظروف يكون واثقا ويبعث في لاعبيه تلك القوة ليستعيدهم سريعا إن أمكن.

أربيلوا يشرح

عمل ألفارو أربيلوا مع مورينيو في الفترة من 2010 وحتى 2013، وحققا لقب الدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة بالإضافة لكأس السوبر الإسبانية مرة وحيدة.

صرح أربيلوا لصحيفة ماركا في وقت سابق عن جوزيه مورينيو قائلا:"مورينيو ساعدني كثيرا، ليس فقط في كرة القدم لكن على الصعيد الشخصي أيضا".

وأضاف "لقد ساعدني وجعلني لا أخشى أن أقول ما أفكر فيه، وألا أكون خائفا حينما أدافع عن فريقي، هذا هو الإرث الذي تركه مورينيو لي وسأظل ممتنا له على ذلك".

ماذا عن ماتيراتزي؟

لعب ماركو ماتيراتزي تحت إمرة مورينيو في الفترة من 2008 لـ2010 وحققا سويا الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالي مرة ودوري أبطال أوروبا مرة.

تحدث ماركو ماتيراتزي عن شخصية مورينيو قائلا:"مورينيو كان رقم 1، سره أنه كان يجعل الجميع يشعر وكأنه جزء من مشروع كبير".

وتابع "إن كان مورينيو بدأ مسيرته مع إنتر ميلان لفزنا بالعديد من الألقاب، بل بكل شيء تقريبا".

ديكو يتحدث

مع مورينيو لعب ديكو في الفترة من 2002 وحتى 2004 في بورتو، حققا سويا لقبي دوري برتغالي ولقب كأس البرتغال وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

قال ديكو:"مورينيو أفضل مدرب، كان لدي عدد من المدربين المختلفين طوال حياتي، مثل فيرناندو سانتوس الذي علمني الكثير منذ أن كنت في الـ19، وكارلو أنشيلوتي كذلك، لكنني عملت عاما وحيدا معه".

وأضاف "لكن مورينيو جلب شيئا مختلفا، إنه يجلب الطموح لأنه في تلك الفترة كان الأمر مختلفا أن يفكر فريق ما بالفوز بدوري أبطال أوروبا، بالطبع بورتو فاز بها في الماضي لكن كان ذلك في وقت مختلف".

وتابع "في بورتو يصعب الاحتفاظ باللاعبين أو الفوز بدوري الأبطال بعد قانون بوسمان الذي أتاح للاعبين الرحيل عن أنديتهم وفقا لشروط معينة، مورينيو جلب لنا الثقة كان لدينا فريقا رائعا وجعلنا المستحيل ممكنا".

لامبارد

لعب فرانك لامبارد مع مورينيو في فترتيه التدريبيتين مع تشيلسي، حققا سويا لقبي دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة ولقبين في كأس الرابطة ولقب في مسابقة الدرع الخيرية.

صرح لامبارد عن مورينيو "تكتيكيا رائع، إنه يجهز لاعبيه بطريقة رائعة، يخرج أفضل ما لدى لاعبيه ويوحدهم، لم أعرف ذلك أبدا من أي أحد حتى أتى إلى النادي ولم أرها مجددا منذ ذلك الحين سوى معه".

واستطرد "لقد جعلني أصدق أنني أفضل مما كنت عليه في أي وقت، اعتقدت أنني كنت لاعبا جيدا، لكنه أخبرني أن بإمكاني الوصول للقمة، جعلني أصدق ذلك وحدث".

واختتم "كان لدي مدربين كثر، لكن مورينيو كان الأفضل، بالنسبة لي كان كذلك، لقد جلب الثقة لنا لمستوى لم نصل إليه مطلقا".

روني كذلك

واين روني سيلعب تحت إمرة مورينيو للمرة الأولى بدء من الموسم المقبل، صرح قائلا:"الطريقة التي يتحدث بها للمجموعة ككل تجعلنا واثقين للغاية".

وأضاف "سمعته يتحدث للاعبين، وأنت تعلم إن فعل ذلك فسيشعر اللاعب أنه الأفضل في العالم، فعل ذلك معي ومع الجميع".

وأخيرا جوزيه مورينيو قال ذات مرة:"كل مدرب يعرف الكثير عن كرة القدم، الفارق يتم صنعه في مناطق أخرى".