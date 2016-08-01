رسميا - فالنسيا يضم ظهير برشلونة

أعلن نادي فالنسيا رسميا عن ضم مارتن مونتويا مدافع برشلونة بعقد يمتد لأربعة أعوام وسيتم تقديمه للإعلام يوم الثلاثاء.

وقضى مونتويا الموسم الماضي معارا إلى إنتر ميلان مع أحقية الشراء لكن اللاعب عاد سريعا من الفريق الإيطالي وانضم في فبراير 2016 إلى ريال بيتيس.

ولعب مونتويا مع إنتر ميلان خلال الموسم الماضي 4 مباريات بكل المسابقات، كما لعب مع ريال بيتيس 13 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

أما مع برشلونة فلعب مونتويا 67 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 12 هدفا.

وشارك مونتويا لأول مرة في مسيرته مع برشلونة في فبراير 2011 حينما شارك بدلا من أدريانو في أخر 5 دقائق ضد ريال مايوركا في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 3-0.