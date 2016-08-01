مدير أمن مطروح الجديد يجتمع بضباط وأفراد الشرطة لبحث الوضع الأمنى

عقد اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، واللواء علاء الدين عبد الفتاح، نائب مدير الأمن، وعدد من قيادات المديرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الضباط والأفراد بمديرية أمن مطروح، بنادى ضباط الشرطة الرياضى، لمناقشة متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد مدير الأمن ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار التى تشهدها المحافظة، وشدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين أثناء تعاملهم مع الأجهزة الأمنية بالمواقع الشرطية خاصة الخدمية منها.

كما نبه بضرورة ضبط النفس والتحلى بالخلق القويم وسعة الصدر وروح القانون فى التعامل مع المواطنين فى مختلف المواقف، مع الحرص على تطبيق القانون.

يذكر أن اللواء السنبارى كان يشغل منصب حكمدار مديرية أمن مطروح، قبل أن يتولى منصب مدير الأمن خلال حركة الشرطة الأخيرة، خلفًا للواء هشام لطفى الذى شغل منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا.

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