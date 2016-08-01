خلطات طبيعية لتنظيف الوجه

إذا كنت تبحثين عن بشرة متألقة وبأقل التكاليف، ومن دون الذهاب إلى صالونات التجميل التي تكلفنا الكثير من الأموال، يمكنك أن تتبعي هذه النصائح من "سيِّدتي نت"، فهذه الطرق البسيطة ستمكّنك من تحقيق المعادلة الصعبة التي تجعلك تتمتعين ببشرة شابة، بلا تكاليف إضافية:



1.خل التفاح: يساعد خل التفاح على تخليص البشرة من السموم والزيوت المتراكمة، والتي قد تسد المسام وتؤدي إلى ظهور الحبوب. كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقتين من خل التفاح مع أربع ملاعق من الماء المقطر، ثم قومي بتطهير بشرتك بهذا الخليط بواسطة قطنة نظيفة، ولا تنسي وضع المرطب الخاص بك بعد تنظيف بشرتك، فخل التفاح قد يسبب بعض الجفاف لبشرتك.

2.الليمون الطازج: يحتوي الليمون على الكثير من المكونات المفيدة للبشرة، فهو غني بفيتامين (C) الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب ظهور الحبوب، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من عصير الليمون الطازج مع كوب من الماء، ووضع المزيج في الثلاجة، وتنظيف بشرتك ليلاً به بواسطة قطنة نظيفة وتمريرها على بشرتك مع مراعاة أن لا تضعيه وتتعرضي لأشعة الشمس كي لا يسبب حروقاً لبشرتك، واجعلي هذا الأمر ليلاً فقط.

3.الشاي الأخضر:الشاي الأخضر من أكثر المواد المضادة للأكسدة، والتي تحارب ظهور حب الشباب، كما أنه يحقق التوازن في إنتاج زيوت البشرة. كل ما عليك فعله هو وضع كيس الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن، ثم قومي بشرب كوب الشاي مع الاحتفاظ بالكيس ووضعه في الثلاجة حتى يبرد، ثم مرري الكيس البارد على بشرتك، وستشعرين بانتعاش رائع وفوري لبشرتك.