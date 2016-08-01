كيلز تطلق مجموعة زهرة الآذريون لبشرة أكثر نعومة وطراوة

بيروت- سيدتي نت

في الستينيات، أطلقت شركة كيلز تونر Calendula Herbal-Extract Toner، المصنوع من بتلات زهرة الآذريون المقطوفة يدوياً والتي توضع داخل كلّ قارورة باليد أيضاً. وسرعان ما أصبحت هذه التركيبة الرمزية، المبتكرة منذ 50 عاماً، مستحضراً مفضلاً لدى العملاء في جميع أقطار العالم، بحيث يباع قارورة كلّ 20 ثانية منها حول العالم. واليوم، يفتخر كيميائيو كيلز بتوظيف قوّة زهرة الآذريون المختبرة على مدى السنوات في تركيبة غسول الوجه الرغوي Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash المصمّم لتنظيف البشرة بعمق إنمّا بلطف، ومنحها انتعاشاً فائقاً.

ارتكز كيميائيو كيلز إلى قوّة مكوّنات مختارة بغية تحقيق توازن مثالي لتركيباتهم الفعّالة للغاية واللطيفة في آن معاً. وهذه مقاربة ما زالت تُطبّق حتّى يومنا هذا. ويشرح هنا د. أدام غيير، طبيب الجلد الاستشاري لتطوير المنتجات في كيلز، قائلاً: "تبدأ الخطوة الأولى في عمليّة الحصول على مظهر بشرة صحي مع تنظيف لطيف إنّما فعّال، يحمي الحاجز الجلدي. فمن الممكن أن تلحق مستحضرات التنظيف القويّة جدّاً مثل تلك القلوية، الضرر بالحاجز الجلدي. متى تعرّض هذا الأخير إلى تشقّقات صغيرة، يرتفع احتمال إصابة البشرة بالتهيّج والحساسية. لدى تنظيف الوجه، يجب استعمال تركيبة خالية من الصابون. فهذا أمر أساسي في الحفاظ على وظيفة الحاجز الجلدي." بالإضافة إلى ذلك، استخدم كيميائيو كيلز خلاصة زهرة الآذريون لتغذية وتلطيف وترطيب البشرة نظراً إلى خصائصها الملطّفة، والجليسرين بسبب قدرته على سحب الرطوبة من الهواء بغية ملء البشرة والمحافظة على ترطيبها.

غسول الوجه الرغويCalendula Deep Cleansing Foaming Face Wash :

إمنح بشرتك الانتعاش مع التنظيف العميق الذي تستحقّه عبر استخدام غسول الوجه الرغوي، الخالي من الصابون والبارابين Calendula Deep Cleansing Foam Face Wash. فالتركيبة المصّممة لأنواع البشرة العادية إلى الدهنية، هي آمنة أيضاً على البشرة الحساسة. يبدأ مفعول المستحضر لدى استعماله مع الماء، بحيث تتشكّل رغوة غنية وكثيفة، تزيل الأوساخ والدهون بلطف، من دون إزالة الرطوبة الأساسية للبشرة. وبالتالي، ستبدو بشرتك منتعشة ومتجدّدة على الفور.

تونر Calendula Herbal-Extract Toner:

يحتوي هذا التونر اللطيف والخالي من الكحول على زيت النعناع الحقلي، الذي يمنح إحساساً بالانتعاش يضفي الحيوية على البشرة. يُنصح أيضاً للرجال بغية تلطيف التهيّجات الصغيرة، الناتجة عن الحلاقة. كما تُترك بشرة الوجه فوراً مع شعور بالنعومة والانتعاش والحيوية بعد كلّ استعمال، بفضل البانثينول المغذّي وخلاصات الأعشاب مثل الخزامى، واللبلاب، والأرقطيون الكبير، والألنتوين. يُنصح باستخدام هذا المستحضر لأنواع البشرة العادية إلى الجافة، والعادية إلى الدهنية.