Soft Serve Shadow مجموعة ظلال رائعة من Mac
الإثنين 01-08-2016 16:44
مأدبة غنية في تقديم Soft Serve Shadow الظلال الجديدة التي تطرح تركيبة كريمية مرنة متفردة.
12 لون لذيذ ينساب كل منها بسلاسة على جفن العين وهي قابلة للبناء تدوم طويلاً، لا تتكتل ولذيذة ببساطة.
توضع باستخدام فرشاتنا الجديدة 248 Small Eye Shader Brush
Soft Serve Shadow
Bounce Around فضي رمادي فاتح (pearl)
Quite Yummy! وردي فاتح (satin)
Cushy Life بيج ذهبي دافئ فاتح (pearl)
Put Me To Shame رمادي داكن متوسط (satin)
So So Saucy دراقي متوسط (satin)
Plead Gilty ذهبي براق (pearl)
Jealous Girl أخضر نعناعي (satin)
Must Be Lust برونزي براق (pearl)
Girls, Girls! أرجواني فاتح ناعم (satin)
Best Make Up هايلايتر ذهبي فاتح (pearl)
Big Bad Blue أزرق فاتح ناعم (satin)
Softened Up بني دافئ متوسط (satin)
Dare Hue! Brow Pencil
Violet Infused لافندر ناعم
Blonde Not Bland دراقي فاتح
Pink Confetti وردي فاتح
Frisky Fresh أخضر نعناعي ناعم
What A Highlight هايلايتر ذهبي أبيض ناعم
Clearly Groomed بيج طبيعي
الفرشاة
248 Small Eye Shader