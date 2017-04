Soft Serve Shadow مجموعة ظلال رائعة من Mac

مأدبة غنية في تقديم Soft Serve Shadow الظلال الجديدة التي تطرح تركيبة كريمية مرنة متفردة.

12 لون لذيذ ينساب كل منها بسلاسة على جفن العين وهي قابلة للبناء تدوم طويلاً، لا تتكتل ولذيذة ببساطة.

توضع باستخدام فرشاتنا الجديدة 248 Small Eye Shader Brush

Soft Serve Shadow

Bounce Around فضي رمادي فاتح (pearl)

Quite Yummy! وردي فاتح (satin)

Cushy Life بيج ذهبي دافئ فاتح (pearl)

Put Me To Shame رمادي داكن متوسط (satin)

So So Saucy دراقي متوسط (satin)

Plead Gilty ذهبي براق (pearl)

Jealous Girl أخضر نعناعي (satin)

Must Be Lust برونزي براق (pearl)

Girls, Girls! أرجواني فاتح ناعم (satin)

Best Make Up هايلايتر ذهبي فاتح (pearl)

Big Bad Blue أزرق فاتح ناعم (satin)

Softened Up بني دافئ متوسط (satin)

Dare Hue! Brow Pencil

Violet Infused لافندر ناعم

Blonde Not Bland دراقي فاتح

Pink Confetti وردي فاتح

Frisky Fresh أخضر نعناعي ناعم

What A Highlight هايلايتر ذهبي أبيض ناعم

Clearly Groomed بيج طبيعي

الفرشاة

248 Small Eye Shader