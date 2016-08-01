وزير الزارعة: مشروع المليون ونصف فدان يشمل أنشطة زراعية وحيوانية وسمكية

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يشمل أيضا أنشطة زراعية وحيوانية وسمكية، وأنه تمت دراسة التركيب المحصولى فى 13 منطقة يشملها المشروع.

وأشار وزير الزراعة، خلال حضوره ورشة عمل تطوير منظومة الزراعة والإنتاج الحيوانى، والتى عقدت ضمن فاعليات برنامج نموذج محاكاة الدولة المصرية الذى ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة،إلى أن استقرار سيناء يرتكز على التنمية، وأن مشروع المليون ونصف المليون فدان يستهدف تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.

وقال "فايد"، إن المشروع يشكل قيمة مضافة للزراعة فى مصر، مشيراً إلى أن وفداً زراعياً يسافر إلى هولندا والمجر وأسبانيا، للتعرف على خبرات تلك الدول فى ترشيد استهلاك المياه والزراعة.

وأوضح، أن الوزارة حريصة على تطوير معهد بحوث الأمصال الحيوانية لحماية الثروة الحيوانية فى مصر، مشدداً على أنه يتم فحص كافة المحاصيل والأغذية المستوردة فى مصر لضمان سلامتها وحفاظا على صحة المصريين، وأن مجلس الوزراء قرر إنشاء هيئة مستقلة لضمان سلامة الغذاء تشارك فيها كافة الجهات المعنية.

وكانت الورقة البحثية، التى تم مناقشتها خلال ورشة العمل، ركزت على منظومة الزراعة والإنتاج الحيوانى فيما يخص مشروع المليون، ونصف المليون فدان، وآثاره فى تضاعف الاستثمارات فى مصر ودور الطب البيطرى الوقائى .

بالفيديو..السيسى يفاجئ شباب البرنامج الرئاسى ويحضر معهم جلسة محاكاة.. ويصعد المنصة وسط تصفيق حار.. ويؤكد: بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه.. والحكومة لا تفعل شيئا ضد أهلها