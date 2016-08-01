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بسبب رولا يموت جويل حاتم تخوض حرب هيفاء وهبي

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الإثنين 01-08-2016 15:11

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لإحدى المعجبات وهي تقلدها بالشكل والملابس والحركة وعلقت تحتها "شبيهتي الصغيرة . أحدى فانزاتي الصغيرات".
من ناحية اخرى، شنت عارضة الازياء جويل حاتم هجوماً على من يغارون من هيفاء وهبي، وربما كانت تقصد بكلامها شقيقتها رولا يموت التي نشرت أغنية مصورة قبل يومين، أثارت سخط الكثيرين على مواقع التواصل الأجتماعي.
يشار إلى أن هيفاء وهبي تتواجد حالياً في ، وهي تتحضر لإصدار البومها خلال الفترة المقبلة.

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سيدتي

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