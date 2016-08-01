بالفيديو: يوتيوب ترفع الحظر عن كليب إيهاب توفيق المتهم بالابتذال

أعادت إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" نشر كليب الفنان إيهاب توفيق الجديد الذي يحمل عنوان "كل يوم يحلو"، واحتفظت له بعدد المشاهدات السابقة والذى تجاوز المليون، بعد ساعات قليلة من حذفه بسبب شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إذ اتهمت شركة انتاج منافسة الكليب بأن فكرة تصويره مقتبسة من أحد أعمالها السابقة.

الكليب الذي يحظى بأكبر عدد من التعليقات المسيئة في مسيرة إيهاب الغنائية بسبب لقطات الرقص المبتذل للموديل المصاحبة له بتصوير الأغنية، وهو ما يتنافى مع دعوات "الدكتور إيهاب" المتخصص أكاديميا بفنون الموسيقى العربية للحفاظ على الأخلاق والحشمة والبعد عن إثارة الغرائز، تعرض لأزمة بالأمس بعدما تلقت إدارة اليوتيوب شكوى رسمية من شركة انتاج ادعت أن فكرة تصوير الأغنية مملوكة لها ومقتبسة عن عمل فني سبق واذاعته، وتدخل إيهاب توفيق بدعم من شركة مزيكا لدى إدارة الموقع الشهير للسماح بعودة عرض الأغنية بنفس عدد المشاهدات.

أغنية "كل يوم يحلو" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع تميم، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومدير التصوير كريس براون، وإخراج سليم سموع وتم تصويرها بالكامل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتعد اول عودة لتوفيق لساحة الألبومات الغنائية بعد غياب سبع سنوات كاملة.

شاهدوا الكليب بعد عودته