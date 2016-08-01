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"اتيكيت" السفر مع الأصدقاء

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الإثنين 01-08-2016 15:32

يحلو السفر مع الأصدقاء خلال إجازة الصيف، ولكن لا بد من التقيّد بمجموعة من الشروط والقواعد المستمدة من خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر لرحلة ممتعة.

- يجب التعرف على أفراد المجموعة عند التحضير للسفر، ومناقشة أمور الأماكن والمعالم السياحية المراد زيارتها، فضلاً عن الاتفاق على الميزانية والأمور المالية كافة.
- يُسمح القيام بنشاطات منفردة خارج النشاطات الجماعية.
- يجب التأكيد على بعض الثوابت كاحترام الأوقات منعاً من التأثير سلباً على الأجواء العامة للرحلة.
- من الضروري الالتزام بالاحترام خصوصاً عند ملاقاة أشخاص لا تربطنا بهم علاقة معرفة قوية. علماً بأنه لا يُحبذ جمع أكثر من 10 أشخاص ضمن الرحلة.
- من الضروري الاستفسار عن الملابس التي تناسب نوع الرحلة.
- يجب الحفاظ على ترتيب غرفة الفندق عند مشاركتها مع شخص آخر حتى لو كان من المقربين.
- يفضّل تخصيص مبلغ للصرف غير المنظور وتسليمه لقائد المجموعة لدفع الفاتورة عند التواجد في المطاعم والأماكن السياحية الأخرى.

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سيدتي