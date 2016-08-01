"أمن القاهرة" يضبط 131 بائعا و211 مخالفة إشغال طريق

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ (640) إزالة إدارية، وتحرير (211) محضر إشغال طريق، وتحرير (128) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير (79) محضر بيئة، وضبط (131) بائع متجول، وضبط (49) "توك توك – عربة يد- تروسيكل"، وإزالة (3) "فاترينة مأكولات – تاندات"، وإزالة (7) لافتة إعلان بدون ترخيص، وتنفيذ (3) قرارات إخلاء وهدم.

المرور تضبط 41 ألف مخالفة وترفع 80 سيارة من الشوارع خلال 24 ساعة

>