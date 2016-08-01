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السجن 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

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السجن 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج السجن 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن.م.ع" عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.ه.م" بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى كان بحوزته بدائرة مركز طما بسبب خصومة ثأرية.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق النار عليه من سلاح نارى، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه، فقرر المتهم قتل المجنى عليه، حيث قام بالترصد له ومراقبته أثناء خروجه من مسكنه، وفى أحد الأماكن الخالية من المارة أطلق عليه النار من سلاح نارى كان بحوزته فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وفر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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