تحرير 507 مخالفات مرورية وتحصيل 19ألفا و900 جنيه غرامات فورية فى مطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، أشرف عليها ميدانيا اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 507 مخالفات وتحصيل 19 ألفا و900 جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية وتم التصالح الفورى فى 112 مخالفة بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالى 19 ألفا و900 جنيه، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

- تحرير 477 مخالفة وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح خلال حملة

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