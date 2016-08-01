بلدية مدينة الذيد تحرر 17 مخالفة بناء وتصدر 154 شهادة إنجاز

كشف علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد في الشارقة عن عدد الرخص والمخالفات التي أصدرها القسم الفني خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تجديد رخصة 335 منشأة، واعتماد 261 مخططا استشاريا جديدا، وإصدار 154 شهادة إنجاز، و 137 شهادة توصيل خدمات، فيما تم تحرير 17 مخالفة.

وأشار إلى أن المخالفات شملت بناء ملاحق سكنية بدون ترخيص، فضلاً عن أعمال البناء داخل المزارع وإنشاء مظلات وإجراء صيانة دون ترخيص، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المشاريع الإنشائية التي شملت عدم ارتداء العمال لملابس الأمن والسلامة وعدم وجود سور حماية حول مواقع البناء، وعدم وجود لوحة خاصة بالمشروع ووجود مخلفات بناء خارج حدود السور المؤقت.

وتابع أن البلدية حريصة على تقديم الدعم للمواطنين عبر تقديم 10 نماذج مخططات استشارية معتمدة يتم الاختيار فيما بينها عند الشروع في البناء داخل منطقة الصناعية الجديدة بمدينة الذيد، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ الشروط المعتمدة في تصاميم البناء في كافة المشاريع العمرانية المنفذة لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة، كذلك المتابعة اليومية، والإشراف على سير العمل، والتحقق من جودة مواد البناء، إضافة إلى التعميم على المكاتب الاستشارية العاملة في المدينة بشأن الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، عبر كوادر مؤهلة للقيام بهذه المهام وهو ما يصب نهاية نحو تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة.