إحباط محاولة خطف طبيب بشري بالمنيا

أحبطت أجهزة الأمن بالمنيا، محاولة لخطف طبيب بشري بمركز ديرمواس، وتم القبض علي متهمين من بين ثلاثه شاركوا في الواقعة.

حيث تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بقيام ثلاثة مسلحيين يستقلون دراجة بخارية، بمحاولة خطف طبيب يدعي “شنودة.ش”، أخصائي عظام، ومقيم بجوار أحد البنوك بمدينة ديرمواس، وعندما لاحظ فرد الأمن المعين خدمة على البنك، قيامهم بإشهار أسلحتهم قاصدين خطف وأقتياد الطبيب، تصدى لهم وأطلق أعيرة نارية في الهواء لإرهابهم، وأستغاث بمركز شرطة ديرمواس.

وبعد إحباط محاولة الخطف، وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أثنين من المتهمين، فيما لاذ الثالث بالفرار، وعثر على مسدسين محلي الصنع، وتبين بالفحص أن الجناة مقيمون بمدينة ديروط بأسيوط، وأنهم على علم بأن الطبيب لديه عيادتين، واحدة في مدينة ديروط بأسيوط، والثانية بمدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، وأنه متخصص في العظام، وأنهم كانوا يراقبون تحركاته بقصد خطفه والحصول على فدية ماليه لتحريره.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، لمعرفة أبعاد نشاطهم الإجرامي، وعلاقتهم بوقائع خطف أخري من عدمه، وسرعة ضبط المتهم الهارب.