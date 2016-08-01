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المرصد السورى: توثيق مقتل 4794 شخصا فى البلاد خلال يوليو 2016

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المرصد السورى: توثيق مقتل 4794 شخصا فى البلاد خلال يوليو 2016 المرصد السورى: توثيق مقتل 4794 شخصا فى البلاد خلال يوليو 2016
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الاثنين، توثيق مقتل 4794 شخصا خلال شهر يوليو 2016، بينهم 1590 مدنيا.

وأوضح المرصد أن 1590 مدنيا قتلوا فى شهر يوليو الماضى، بينهم 341 طفلا دون سن الثامنة عشر، و213 مواطنة فوق سن ال18، كما قتل 617 مقاتلا سوريا من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وقوات سوريا الديمقراطية وحركات وتنظيمات أخرى الشهر الماضى فى عمليات قصف واشتباكات.

كما أشار المرصد إلى مقتل 1262 عنصرا من الفصائل الإسلامية المقاتلة وتنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامى التركستانى من جنسيات غير سورية.

وضمت قائمة قتلى شهر يوليو أيضا ثلاثة أشخاص منشقون عن قوات النظام، و554 من قوات النظام، و643 عنصرا من عناصر اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطنى، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية، وأربعة مقاتلين من حزب الله اللبنانى، و90 مقاتلا مواليا للنظام من جنسيات غير سورية، و31 جثة مجهولة الهوية عثر عليها.
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