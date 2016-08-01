أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المركز الإعلامى الليبى يدين اختطاف مصور قناة ليبيا ويطالب بحماية الصحفيين

Google+ Print
المركز الإعلامى الليبى يدين اختطاف مصور قناة ليبيا ويطالب بحماية الصحفيين المركز الإعلامى الليبى يدين اختطاف مصور قناة ليبيا ويطالب بحماية الصحفيين
استنكر المركز الإعلامى الليبى للدراسات بالقاهرة بأشد العبارات حادث اختفاء الزميل المصور الصحفى سليم الشبل مصور قناة "ليبيا روحها الوطن" من قبل مجموعة مسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس ويؤكد المركز تضامنه التام مع أسرة الزميل لحين الإفراج عنه.

وقال رئيس المركز الإعلامى الليبى للدراسات بالقاهرة حميد الصافى فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن حادث اختطاف المصور الصحفى سليم الشبل مؤشر خطير لتهديد حرية الرأى وانتهاكا صارخا لحرية التعبير وحقوق الإنسان فى طرابلس.

ودعا "بيان رئيس المركز الاعلامى الليبى كافة السلطات في ليبيا بمحاولة وقف الاعتداء علي الصحفيين الذين يقع على عاتقهم وحدهم نقل الصورة الحقيقية والمشهد الكامل للرأى العام المحلى والعربى والدولى.

- اتحاد الصحفيين العرب يطالب بإطلاق سراح الإعلاميين المختطفين فى ليبيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365