المركز الإعلامى الليبى يدين اختطاف مصور قناة ليبيا ويطالب بحماية الصحفيين

استنكر المركز الإعلامى الليبى للدراسات بالقاهرة بأشد العبارات حادث اختفاء الزميل المصور الصحفى سليم الشبل مصور قناة "ليبيا روحها الوطن" من قبل مجموعة مسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس ويؤكد المركز تضامنه التام مع أسرة الزميل لحين الإفراج عنه.

وقال رئيس المركز الإعلامى الليبى للدراسات بالقاهرة حميد الصافى فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن حادث اختطاف المصور الصحفى سليم الشبل مؤشر خطير لتهديد حرية الرأى وانتهاكا صارخا لحرية التعبير وحقوق الإنسان فى طرابلس.

ودعا "بيان رئيس المركز الاعلامى الليبى كافة السلطات في ليبيا بمحاولة وقف الاعتداء علي الصحفيين الذين يقع على عاتقهم وحدهم نقل الصورة الحقيقية والمشهد الكامل للرأى العام المحلى والعربى والدولى.

- اتحاد الصحفيين العرب يطالب بإطلاق سراح الإعلاميين المختطفين فى ليبيا

>

>