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الجيش الليبى: سلاح الجو سيستهدف أى ناقلة نفط تقترب من الموانئ الليبية

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الجيش الليبى: سلاح الجو سيستهدف أى ناقلة نفط تقترب من الموانئ الليبية الجيش الليبى: سلاح الجو سيستهدف أى ناقلة نفط تقترب من الموانئ الليبية
أكد رئيس أركان الجيش الليبى والحاكم العسكرى من درنة إلى بن جواد، اللواء عبد الرازق الناظورى، أن سلاح الجو الليبى سيستهدف أى ناقلة نفط، تحاول الاقتراب من الموانئ دون إذن من المؤقتة.

وقال اللواء الناظوري، فى تصريح صحفى عصر اليوم الاثنين، إنه بصفته حاكما عسكريا ورئيسا للأركان، فقد أصدر تعليماته للقوات الجيش الليبى بمراقبة الحقول النفطية فى الهلال النفطى والمياه الإقليمية الليبية.
>وكان المجلس الرئاسى الليبى قد وقع اتفاقا الأيام الماضية، مع حرس المنشآت النفطية بفتح موانئ النفط المغلقة منذ فترة.
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مصر 365

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