اتحاد نساء مصر: الحكم بحق الولاية التعليمية للحاضنة «جيد للطفل»

رحب الاتحاد العام لنساء مصر، اليوم الاثنين، بالحكم الأخير الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي قضي بحق الولاية التعليمية للحاضنة.

وأكد الحكم في حيثياته، أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وأكدت المحكمة على إن شئون التعليم والالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة للام ما لم يطعن فى عقلها أو أخلاقها وعفتها طعن مثبت.

وقال الاتحاد إن الحكم يعد خطوة جيدة لمصلحة الأبناء ويدفع الضرر عنهم ويحميهم من إن يستخدموا كأداة ضغط فى خلافات الآباء والأمهات بعد الطلاق، كما يساهم فى حماية مستقبلهم التعليمي.

ويرى الاتحاد أن هذا الحكم سيحد من المظالم التي يتعرض لها الأطفال وأمهاتهم فى حالة تعنت الأب في استخدام حق الولاية التعليمية وسيحقق هذا الحكم المصلحة الفضلى للأطفال.