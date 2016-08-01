دراسة تؤكد أضرار المكملات الغذائية.. أخطرها تلف الكلى والكبد

يأخذ الكثيرون المكملات الغذائية للحصول على مقاومة أفضل للأمراض وعظام أقوى وجلد نقى وشعر كالحرير، وفى دراسة حديثة تم اكتشاف الآثار الجانبية التى تتركها أقراص المكملات الغذائية على صحة الفرد.

ونشر الموقع البريطانى "ديلى ميل" تقريرا لدراسة حديثة تفيد بالأضرار الجانبية التى يتركها أقراص حبوب والتى تبدأ من تلف الكبد والغثيان وتصل إلى أمراض القلب والسرطان والالتهاب وفى بعض الأحيان إلى الوفاة، ويتوقف نوع المرض الناتج عن هذه الأقراص حسب كميات حبوب المكملات الغذائية واستعداد الجسم للإصابة بأى مرض أكثر من الآخر.

وتشمل أقراص المكملات الغذائية حبوب الفيتامينات والبروبيوتيك لإنقاص الوزن والمضادة للقلق التعزيز، حيث أفاد بعض خبراء الأدوية إلى أن بعض هذه الأقراص تسبب الغثيان والتقيؤ والشلل وعدم القدرة على التنفس والبعض الآخر يعمل على يسبب مشكلات فى الكلى والكبد، وهناك بعض الأدوية الأخرى التى تعمل مباشرة على الإصابة بسرطان الكبد نتيجة المادة الفعالة التى يحتوى عليها هذه الأدوية.

لذلك نصح الخبراء فى نهاية الدراسة على أهمية تناول هذه الأقراص المكملة بعد إشراف طبى دقيق وعند الحاجة إليها دون المبالغة فى تناولها.

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