9 أشياء تجعلك أقل جاذبية

يحرص الكثيرون على الظهور بأبهي حلة أمام الآخرين سواء كان ذلك في الشارع أو العمل أو المناسبات الاجتماعية المختلفة، لكن هناك بعض التصرفات التي تؤثر على مظهرنا الخارجي وجاذبيتنا دون أن نشعر.

ويجب الانتباه إلى تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها في الواقع تشكل عاملاً هاماً في جذب أو نفور الآخرين. وفيما يلي أهم هذه التصرفات بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية، وفقًا لما ذكره موقع “24″ الإماراتي:

1- قلة النوم

> تؤثر قلة النوم بشكل كبير على صحة الإنسان ومظهره بشكل عام، فبعد ليلة طويلة من السهر، ستذهب إلى عملك مرهقاً وعلامات التعب بادية على وجهك وخاصة عينيك، كما أن الحرمان من النوم يسبب العديد من الأمراض الجسدية والنفسية.

2- العدوانية

> أظهرت دراسة حديثة أن الوجوه التي وصفت بأنها لطيفة وصادقة أكثر جاذبية من الوجوه الشريرة والعداونية، لذلك يجب أن تتحلى دائماً بالدماثة واللطف عند تعاملك مع الآخرين لتكسب ثقتهم ومحبتهم.

3- التوتر

> تظهر علامات التوتر والقلق على وجه الإنسان حتى لو حاول إخفاءها، وتزيد هذه الحالات من التجاعيد في الوجه مع مرور الوقت، كما تجعل الإنسان يبدو كئيباً ومنعزلاً عن الآخرين.

4- لغة الجسد العدوانية

> هناك بعض الأفعال والتصرفات التي تصدر منا عن غير قصد ويفهمها الآخرون بطريقة عدائية، فوضع الذراعين فوق بعضهما البعض أو تحريك القدمين أثناء الجلوس وغيرها من التصرفات تعطي إشارات سلبية تنفر منك الآخرين.

5- السعادة المفرطة والغرور

> ينظر الرجال إلى المرأة المرحة بأنها أكثر جاذبية في حين أن المرأة المغرورة منفرة في معظم الأحيان، لكن الأمور تكون معاكسة بالنسبة للمرأة التي تنظر للرجل المغرور بأنه جذاب والرجل المرح بأنه أقل جاذبية.

6- عدم التحلي بروح الدعابة

> حس الدعابة أمر حيوي وأساسي لتكون محبوباً وجذاباً بين الناس، فالقدرة على إلقاء الدعابات ورسم الابتسامة على وجوه الآخرين أمر ضروري لكسب ثقتهم ومحبتهم.

7- الكسل

> حتى الأشخاص الذين يتمتعون بالوسامة والجاذبية يمكن أن يكونوا منفرين في حال أظهروا أنهم كسالى ولا يمكن الاعتماد عليهم.

8- الروائح المنفرة

> لا شك أن رائحة الإنسان تعطي انطباعاً مباشراً عن مدى جاذبيته، فإذا كانت روائح العطور الجميلة تفوح منك طوال اليوم ستكون جذاباً ومرغوباً من الجنس الآخر، في حين أن روائح التعرق والطعام وغيرها تنفر الآخرين منك.

9- الكذب

> لا تحاول أن تكسب محبة وثقة الآخرين بالكذب، فالصدق هو السبيل الأمثل لذلك، وعندما يكتشف الآخرون أنك تكذب لن يكونوا سعيدين بوجودك.