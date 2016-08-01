حكايات في بريمرليج (12) - كيف أصبح الدوري الأكثر مشاهدة في العالم

تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر مشاهدة حول العالم في الموسم الماضي، فهل تعلم أن الدوري الإنجليزي أُسس خصيصا من أجل هذا الأمر؟

يقدم حكايات بريمرليج بالعد التنازلي ويتبقى 12 يوما على انطلاق المسابقة، واليوم نتحدث عن بداية الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد "برميرليج".

في أكتوبر عام 1990 اجتمع المدير العام لشبكة "LWT" التليفزيونية جريج ديك مع ممثلي الفرق الخمس الكبرى في إنجلترا في ذلك التوقيت، ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام وإيفرتون، من أجل مناقشة مشروع جديد لدوري يجلب أرباح أكثر عن طريق التسويق وعوائد البث التليفزيوني، بدلا من "Football league".

وقتها كانت عوائد البث توزع على كل فرق الدوري بجميع الأقسام، لكن فكرة الدوري الجديد كانت تتمثل في توزيع عوائد البث على فرقه فقط.

الخماسي الكبير وافق على اقتراح ديك وبدأوا في الاستعداد من أجل الدوري السوبر الذي سُمي فيما بعد بـ "برميرليج"، وقرروا أن يكون موسم 1992-1993 هو الموسم الأول من الدوري الجديد بمشاركة 18 فريقا.

وعلى الرغم من قرار الأندية، إلا أن زيادة عدد الأندية لـ22 في موسم 1991-1992 لم يسبب لهم أي أزمة.

سيلعب الدوري الجديد في الموسم المُحدد له حتى ولو رفض الاتحاد الإنجليزي تطبيقه.

الاتحاد الإنجليزي أعجب بالفكرة للغاية ووافق على تنفيذها بعدما تفاوض معه نائب رئيس أرسنال دافيد دين (سفير الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي).

20 فبراير 1992 كان يوم الموافقة الرسمي على إقامة "البريمرليج" بدلا من الدوري القديم الذي بدأ عام 1888.

وتقرر أن يشارك في الدوري 22 فريقا باستخدام نفس نظام الصعود والهبوط المعمول به من عام 1974 مع تغيير اسم الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى والدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية والدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة.

هبوط فرق وست هام يونايتد ونوتس كونتري وليوتن تاون حرمهم من المشاركة في النسخة الأولى التي شارك فيها فرق: أرسنال، أستون فيلا، بلاكبيرن، تشيلسي، كوفينتري سيتي، كريستال بالاس، إيفرتون، إبسويتش تاون، ليدز يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ميدلزبره، نورويتش سيتي، نوتنجام فورست، أولدام أتلتيك، كوينزبارك رينجرز، شيفيلد يونايتد، شيفيلد وينزداي، ساوثامبتون، توتنام، ويمبلدون.

وعلى الرغم من تولي شبكة "لوت" الفكرة من البداية إلا أن عرضها للحصول على شارة بث المباريات رٌفض وتم قبول عرض شبكة "سكاي" التي دفعت مبلغ 304 ملايين جنيه إسترليني لنقل الدوري الجديد بداية من موسمه الأول وحتى موسم 1996-1997.