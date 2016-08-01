شالكه يعلن قرب انتقال جناح ألمانيا لمانشستر سيتي

أعلن نادي شالكه الألماني أن جناحه الشاب ليروي ساني لن ينضم لمعسكر الفريق التحضيري مؤكدا تواجده في مدينة مانشستر.

ساني ارتبط بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي منضما لكتيبة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الجديد للسيتزن.

وتشير التقارير إلى أن صفقة انضمام ساني الذي أتم عامه العشرين في يناير الماضي ستصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني يحصل عليها شالكه للتخلي عن جناجه الشاب.

ساني كان نجمه برز مع شالكه خلال الموسمين الماضيين بشدة إذ نجح في تسجيل 13 هدفا مع الفريق في 57 مباراة ويجيد اللعب في مركزي الجناح والظهير.

كما انضم ساني للمنتخب الألماني مؤخرا وخاض معه بطولة أمم أوروبا الأخيرة في فرنسا والتي خرج المانشافت فيها من نصف النهائي.