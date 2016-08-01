صراع الصفقات - شالكة: ساني يجري الكشف الطبي في سيتي

أكد نادي شالكة خضوع لاعبه ليروس ساني للكشف الطبي الاثنين في مانشستر سيتي، مما يؤكد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت انضمام اللاعب للأزرق السماوي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وكتب الحساب الرسمي لشالكة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:"ليروي ساني حاليا في مانشستر، لم يسافر مع معسكر الفريق".

وتحدث جوسيب جوارديولا مدرب سيتي في وقت سابق عن إمكانية انضمام ساني للفريق مؤكدا سعادته في حالة إتمام الصفقة.

وشارك ساني خلال الموسم المنصرم مع شالكة في 42 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.