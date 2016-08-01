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رمضان يلحق بودية ستوك الأخيرة قبل بداية الدوري

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رمضان يلحق بودية ستوك الأخيرة قبل بداية الدوري رمضان يلحق بودية ستوك الأخيرة قبل بداية الدوري

نجح رمضان صبحي اللاعب المنضم إلى ستوك سيتي مؤخرا في استخراج تأشيرة دخول ألمانيا، من أجل الالتحاق بمعسكر فريقه الجديد هناك.

وكان رمضان قد تخلف عن اللحاق بمعسكر ستوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تواجده في القاهرة من أجل استخراج أوراق العمل للتواجد في إنجلترا.

لكن رمضان بات مستعدا الآن ليضم إلى استعدادات ستوك الأخيرة قبل بداية الموسم.

ويستعد ستوك لمواجهة هامبورج في لقاء ودي في ألمانيا يوم السبت المقبل.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان قد أشار إلى أن مارك هيوز المدير الفني لستوك قد يشرك لاعبه الجديد ضد هامبورج. ( اقرأ تصريحاته )

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