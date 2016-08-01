صراع الصفقات - تقارير: برشلونة يريد مهاجم فرنسا

(إفي): كشفت تقارير إخبارية أن المهاجم الدولي الفرنسي، آندري بيير جينياك، المحترف حاليا بالمكسيك، يدخل ضمن اهتمامات نادي برشلونة الباحث عن تعزيز خطه الأمامي.

وذكرت صحيفة (الموندو ديبورتيفو) الكتالونية الاثنين أن المدير الرياضي للبرسا، روبرت فرنانديز، تحدث مع اللاعب وناديه المكسيكي، تيجريس أونال، لجس النبض بخصوص التعاقد معه.

وأضافت أن جينياك (30 عاما)، الذي شارك مع منتخب "الديوك" في أمم أوروبا الأخيرة، من بين أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام لبرشلونة والجلوس كبديل على مقاعد البدلاء للثلاثي الهجومي (إم إس إن)، وذلك لأنه يتمتع بالمواصفات المطلوبة للاعتماد عليه.

وأوضحت أن القائمة تضم أيضا الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألماني ماريو جوميز والكولومبي كارلوس باكا.

ويوجد روبرت فرنانديز حاليا في أمريكا اللاتينية لإنهاء صفقة المهاجم التي تنقص فريق المدرب لويس إنريكي قبل انطلاق الموسم الجديد.

واستهل جينياك مشواره الاحترافي بنادي لوريان (3 مواسم) ثم انتقل منه لصفوف تولوز لأربعة مواسم قبل الانتقال لمارسيليا الذي لعب معه خمسة مواسم (2010-2015)، وقرر بعدها تغيير المسار إلى المكسيك، حيث سجل مع تيجريس 33 هدفا في إجمالي 50 مباراة في 2015-2016.