أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

Google+ Print
تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

أرشيفية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على تباين في المؤشرات في ظل جني أرباح متوقع عقب سلسلة الارتفاعات القوية السابقة، الا ان خطاب الرئيس اعطى اشارات تفاؤل قلصت خسائر المؤشر الثلاثيني.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.66% ليصل الى مستوى 7930.14 نقطة.

كما هبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.66 % مسجلاً 1365.32 نقطة.

وخسر لمؤشر “إيجي اكس 20” متعدد الأوزان فسجل بنحو 0.85 % ليبلغ مستوى 8210.07 نقطة.

في المقابل،ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70 ” بنحو 0.16 % ليبلغ مستوى362.14 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100 ” الأوسع نطاقاُ بنحو 0.25% ليبلغ مستوى 780.87 نقطة.

وفقدت القيمة السوقية للاسهم المقيدة 2.76 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق، لتسجل 411.04 مليار جنيه وسط احجام تداولات بلغت 611.18 مليون جنيه.

اوضح أحمد العطيفي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار ان جلسة اليوم استكمالا لاداء امس، حيث تتعرض السوق لجني أرباح طبيعي عقب الارتفاعات القوية التي حققتها على مدى الاسبوع السابق.

واضاف ” هناك أسهم تجاوزت مكاسبها الأسبوعية 15 % فمن الطبيعي ان تشهد جني أرباح”.

وأشار العطيفي إلى انه في الساعة الأخيرة من جلسة اليوم وعقب خطاب الرئيس ظهرت قوة شرائية على الأسهم القيادية ليقلص المؤشر الرئيسي خسائره وترتفع احجام التداولات.

أوضح الرئيس عبد الفتاح في كلمته اليوم خلال مشاركته في جلسة برنامج “محاكاة المصرية” أن القوات المسلحة تتدخل لكبح الارتفاع في الأسعار عن طريق طرح كميات من هذه السلعة مضيفا أن الهدف من ذلك أن يعيش ذلك البلد ويكبر.

وقال” بكره بإذن الله الناس تذهب إلى البنوك لفك الدولار”

واوضح خبير اسواق المال ان اداء قطاع البترول كان لافت للنظر خلال جلسة اليوم وذلك بعدما اعلنت الحكومة علن نيتها طرح شركة بترول في البورصة المصرية الذي من شأ نه اعادة تقييم اسهم القطاع ككل.

ولفت الى ان المؤشر الثلاثيني يجد صعوبة في الثبات فوق مستوى 8000 نقطة، متوقعا ان تصبح الانباء الخاصة بالدولار ومفاوضات صندوق النقد الدولي المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القادمة.

كانت مؤشرات البورصة تراجعت لدى إغلاق تعاملات الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – متأثره بمبيعات المؤسسات وصناديق الإستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف