السجن مدى الحياة لرجل هاجم رُكاب مترو أنفاق بشرق لندن

قضت محكمة بريطانية اليوم الإثنين، بسجن رجل مدى الحياة، مع قضائه ثمان سنوات ونصف كحدٍ أدنى خلف القضبان.

وجاء الحكم إثر هجوم “محي الدين مير”، 30 سنة، على ركاب قطار أنفاق في شرق لندن بالسكين، ما أسفر عن إصابة “ليلي زيميرمان” 56 سنة، في محطة ليتونستون في شرق لندن في الخامس من ديسمبر الماضي.

ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، محاولة القتل لمحيي الدين مير في الهجوم الذي اعتبرته السلطات “إرهابيًا”.

وكانت السلطات البريطانية قد رفعت في شهر أغسطس عام 2014 مستوى الحذر الأمني في البلاد خشية وقوع هجمات إرهابية إلى الدرجة الرابعة أي الدرجة ما قبل القصوى، ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي أمر مرجح إلى حدٍ بعيد.