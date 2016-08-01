خطة طموحة لتعزيز مكانة المرأة السعودية وزيادة نسبة عمل الفتيات لـ42% من إجمالى الوظائف فى رؤية 2030

يفتح برنامج التحول الوطنى 2020 الذى أقرته حكومة المملكة العربية السعودية الباب مجددًا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة فى المجتمع السعودى من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020 وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030 التى كان قد طرحها الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى.

وقد أُطلق برنامج التحول الوطنى 2020 كرافد أساسى ومحورى يسهم فى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التى تعد المقصد الاستراتيجى الأسمى الذى تسعى المملكة للوصول إليه خلال العقد القادم وتمهد له الطريق من خلال إنجاز إصلاحات طموحة فى البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.

وتشغل المرأة السعودية فى الوقت الراهن نسبة تصل إلى 23% من سوق العمل، بينما يراهن برنامج التحول الوطنى على رفع تلك النسبة بحلول عام 2020 إلى 42% موزعة ما بين الوظائف العليا وما دونها.

وتتضمن رؤية التحول الوطنى 2020 عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل.

وقد شهد سوق العمل السعودى خلال الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة فى دخول النساء مع زيادة المجالات المهنية التى فتحت أمامها، غير أن هناك بعض القيود التى مازالت تحد من قدرة المرأة السعودية على اقتحام مجال العمل العام وتجعل نسبة إشغال النساء من أقل المعدلات دوليا.

وقد صرح خالد العرج، وزير الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية، بأن هناك العديد من المبادرات التى تصب فى التوجه نحو توسيع عمل المرأة السعودية فى القطاع العام، حيث إن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجى للوزارة تحسين ثقافة العمل الحكومى بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها.

وأضاف العرج أن الوزارة لديها توجه لرفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من أقل من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة.

ومنذ موافقة مجلس الوزراء السعودى على خطة التحول 2020 فإن كافة القطاعات العامة باتت ملزمة حالياً بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن.

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذى شهدته المملكة العربية السعودية فى السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها التى تمكنها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذى ترتضيه الشريعة الإسلامية، وذلك فى مجالات الطب وأيضا المجال السياسى والدبلوماسى والعمل التطوعى والإنسانى وغيرها من المجالات التى أثبتت قدرة المرأة السعودية على اجتياز أصعب المهام الوظيفية.

برنامج التحول الوطنى السعودى يسعى لزيادة نسبة عمل المرأة لـ42%

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