بخاخه بفيتامين "د".. أحدث علاج لتخفيف آثار الصدفية ومضاعفاتها

الصدفية هو مرض جلدى مزمن يسبب تغير لون أجزاء من الجلد إلى اللون الأحمر مع بقع قشرية تحدث حكة أو قرحة فى بعض الأحيان.

وبالأبحاث الحديثة استطاع الباحثون التوصل لعلاج آثار الصدفية عن طريق رغوة جديدة يمكن رشها على المنطقة المصابة لتخفى الآثر الأحمر الذى يظهر على الجلد نتيجة الإصابة بالصدفية.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" نتائج الأبحاث الجديدة التى أعلن خلالها أطباء الجلدية أن نصف مصابى الصدفية فى بريطانيا قاموا باستخدام هذا العلاج الجديد وظهرت نتائجه عليهم بعد أربعة أسابيع من الاستخدام اليومى.

ووصف الباحثون العلاج الجديد على انه على شكل رغوة بسيطة يمكن رشها بسهولة يوميا وهو بديل لعلاجات المراهم الثقيلة التى كان المرضى غالبا ما يترددون فى استخدامها نظرا للطبقة الدهنية التى كان يتركها المرهم وترك هذا الأثر على الملابس، ولكن هذا لرذاذ الجديد سريع يمتصه الجلد بسهولة.

يحتوى العلاج الجديد على فيتامين "د" مع الستيرويدات القشرية ويتم استخدامها مرة واحدة يوميا لمدة 4 أسابيع، ويعمل هذا الدواء على علاج مضاعفات الإصابة بالصدفية مثل التهاب الجلد والإنتاج المفرط لخلايا الجلد والذى يسبب بقع قشرية، ونتائج التجارب السريرية تؤكد أن العلاج الموضعى أكثر فعالية من الأقراص والحقن المتوفرة فى الأسواق حاليا.

وأفادت نتائج التجارب السريرية إلى أن 8 من كل 10 مرضى بالصدفية استخدموا الرغوة الجديدة شهدوا تحسن فى حالتهم الصحية حيث استطاعوا النوم بشكل أفضل بسبب التغلب على حكة الجلد.

وأشار الأطباء إلى أن الدراسات الأخيرة رفضت فكرة استخدام مستحضرات التجميل فى التغلب على آثر الإصابة بالصدفية لما ينتج عنها من آثار خطيرة على الجلد.

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