بالصور.. انتعاش حركة السياحة "الداخلية" فى شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ، انتعاشة كبيرة خلال فترة الصيف، ليس فى المنتجعات السياحية فحسب وإنما فى جميع المنشآت السياحية من بازارات، ومحلات، ومطاعم، وكافيهات.

وذلك بسبب الأسعار التى تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التى تقدمها شركات السياحة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، حيث نجحت فى رفع نسب الإشغال.

ومع بداية موسم الصيف والعطلات، يفضل السائحون العرب قضاء الصيف فى منتجعات شرم الشيخ التى تتوافر بها جميع أنواع الترفيه، ومن المنتظر أن تبدأ الأيام القليلة القادمة وصول أعداد من السياح العرب إلى شرم الشيخ، لاسيما بعد زيارة وزير السياحة، أمس مدينة شرم الشيخ، وافتتاح الخط الملاحى بين الغردقة وشرم الشيخ، والربط بين المقاصد السياحية، والذى يُعد بادرة إيجابية لزيادة حركة السياحة الوافدة، فمعظم السائحين يرغبون فى قضاء إجازتهم فى أكثر من مقصد سياحى مثل "شرم الشيخ والغردقة" وسوف يساعد الخط الملاحى فى ذلك.

وأيضًا بعد أن أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك دراسة لإنشاء ميناء سياحى يربط بين مدينة دهب المصرية ومدينة مقنا بالمملكة العربية السعودية، وأن إنشاء هذا المشروع يصب بقوة فى صالح السياحة المصرية.



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