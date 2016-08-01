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تامر حبيب:شعرت بطعم “المرارة” بعد مشاهدة فيلم “اشتباك”

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تامر حبيب:شعرت بطعم “المرارة” بعد مشاهدة فيلم “اشتباك” تامر حبيب:شعرت بطعم “المرارة” بعد مشاهدة فيلم “اشتباك”

أبدى المؤلف تامر حبيب إعجابه بفيلم “إشتباك”،رغم حالة الجدل المثارة حولة،مؤكدا انه لم يشعر ب”ذرة” ملل خلال مشاهدته،وإنما شعر بالمرارة ومعنى العبث.

تامر قبل أن يهنأ صناع العمل وعلى رأسهم المخرج محمد دياب ،قال “دخلت السينما و انا مشحون بما قرأته من آراء و كلام مجعلص في السياسة و اتهامات بالإنتماء الي اتجاهات متناقضة و هرس و هري و صداع كتير مالوش تلاتين علاقة بالسينما و لا الفن. و خرجت انا و اصدقائي الذين كانوا معي باختلاف أذواقنا و اهتماماتنا و انتمائاتنا، خرجنا مشحونين بجرعة فنية إنسانية بسيطة رغم شدة صعوبة الموضوع و صعوبة إمكانية تنفيذه، تابعنا بكل حواسنا، ضحكنا، و بكينا، و تفاعلنا، و فكرنا، و تذكرنا، و شعرنا بطعم المرار، و معني العبث، و لم نشعر بذرة ملل. عن فيلم اشتباك (المهم) اتحدث. و أهنئ و احترم صانعيه و ابطاله بقيادة زميلي و صديقي محمد دياب”.

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