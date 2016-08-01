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التضامن: صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادات المقررة

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التضامن: صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادات المقررة التضامن: صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادات المقررة

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي – أرشيفية

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنه تم البدء في عملية صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة المقررة مضافًا إليها زيادة شهر يوليو، والتي تُقدر بحد أدنى 125 جنيه، وحد أقصى 323 جنيهًا، حيث بدأ الصرف منذ مساء الأحد من خلال كروت الـ ATM، ويستمر الصرف حاليًا من خلال مكاتب التأمينات.

وأضافت الوزيرة – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه تم تشكيل خلية عمل على اتصال مباشر بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف، وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

وأشار أبو المجد عبد الله، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أنه تم تزويد جميع ماكينات الصرف التابعة للهيئة بالأموال اللازمة، كما تم بدء الصرف بالفعل منذ مساء الأحد 31 يوليو، فضلًا عن أن منافذ هيئة البريد المصري ستبدأ صرف المعاشات بالزيادة المقررة بدءًا من 5 أغسطس في حين تبدأ البنوك في الصرف بدءًا من 10 أغسطس.

وأوضح “عبدالله”، أن تلك الزيادة تُقدر تكلفتها بـ13.5 مليار جنيه سنويًا ليستفيد منها 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، مؤكدًا أن جميع منافذ الصرف جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات في المواعيد المقررة، وكذلك تم توفير عدد من السيارات لتوصيل المعاشات إلى أصحابها فى المنازل بناءً على رغباتهم.

وأضاف سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه تمت زيادة أجر الاشتراك التأميني إلى 400 جنيه شهريًا سواء كان أجرًا أساسيًا أو كذلك أجرًا أساسيًا ومتغيرًا، وذلك اعتبارًا من يوليو 2016 وبزيادة قدرها 25% سنويًا لمدة خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى إن ، وافقت على زيادة نسبة المعاشات لجميع العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 10% و بحد أدنى 125 جنيهًا، وحد أقصى 323 جنيهًا.

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